Elicottero precipita in Alto Adige: 2 feriti, indagini per chiarire cause

Incidente domenica mattina a sud di Bolzano. Il velivolo biposto fa parte della flotta di Italfly, azienda di Trento che noleggia velivoli e offre corsi

Bolzano – Un elicottero ultraleggero del tipo Cabri è precipitato questa mattina a sud di Bolzano. I due occupanti sono rimasti feriti e sono stati trasportati nell’ospedale del capoluogo altoatesino. L’allarme è scattato verso le 8.50 nei pressi della zona sportiva Vallarsa a Laives, a pochi chilometri dall’aeroporto bolzanino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce bianca e le forze dell’ordine.

L’emergenza

L’allarme poco prima delle nove; un atterraggio di emergenza, le due persone a bordo sono rimaste ferite, in modo non grave, una testimone è stata portata in ospedale sotto shock. Sull’episodio indagano i carabinieri. Sembra che pilota e passeggero fossero padre e figlio di Laives, e che stessero sorvolando proprio la loro casa; la donna sotto shock sarebbe la moglie di uno e la madre dell’altro. Indagini in corso per chiarire la causa dell’incidente.