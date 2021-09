Posted on

Dal primo gennaio sarà l’ex dirigente provinciale Paola Matonti, con esperienze in molti enti, a svolgere il ruolo di Commissario straordinario nell’Alto Primiero Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Ultimi Consigli comunali in questi giorni per i Comuni di Fiera, Transacqua, Tonadico e Siror. Un passaggio storico, con il via libera allo statuto del […]