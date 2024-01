Trento, da lunedì 15 gennaio 2024 funivia di Sardagna chiusa tre mesi per manutenzione

Previsto servizio di bus sostitutivo

Trento – La funivia Trento-Sardagna resterà chiusa a partire da lunedì 15 gennaio per circa tre mesi per i lavori di revisione generale e prolungamento della vita tecnica, come prescritti dalla legge al raggiungimento del sessantesimo anno. I lavori, autorizzati dal servizio Impianti a fune della Provincia, prevedono la revisione di tutte le parti meccaniche, la revisione e l’ammodernamento degli impianti elettrici e di sicurezza, oltre alla sostituzione della fune-zavorra. Durante la chiusura sarà attivo il consueto servizio bus sostitutivo organizzato da Trentino trasporti.