Lutto nel Feltrino per la scomparsa di Germano Perera, storico capogruppo alpini di Villabruna

L’uomo era stato trasportato in condizioni disperate con l’elicottero all’ospedale di Treviso, purtroppo Germano Perera, storico capogruppo degli alpini di Villabruna non ce l’ha fatta ed è deceduto all’ospedale Ca’ Foncello

NordEst – Una perdita pesante per la comunità di Villabruna, per tutte le penne nere feltrine e per il mondo del volontariato feltrino. Giovedì mattina, Perera, 82 anni, era uscito di casa per recarsi in un bosco in località Fornaci di Villabruna per tagliare legna e raccoglierla aiutandosi con una moto carriola, quando è avvenuto l’incidente.

Una squadra del soccorso alpino, lo aveva trovato a terra incosciente – in località Fornaci di Villabruna – con un probabile trauma cranico e ferite alle mani. Forse era scivolato nel tentativo di sorreggere la motocarriola, trovata ancora accesa. Subito è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, atterrato nel prato vicino. Preso in carico dall’equipe sanitaria, all’uomo sono state prestate le prime cure urgenti. Caricato a bordo, è stato subito trasportato a Treviso, dove è deceduto poche ore dopo per le gravi ferite riportate.

In breve

