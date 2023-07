Debutta a Lavis la Lista unitaria Patt, Autonomisti Popolari e Progetto Trentino: ecco il programma

Nel mondo dell’autonomia provinciale il dibattitto è però ancora aperto in vista delle elezioni di ottobre in Trentino. Casa Autonomia – con molti ex Patt – sostiene infatti il candidato di centrosinistra, Francesco Valduga, mentre la nuova civica nasce a supporto del centrodestra e del presidente uscente Maurizio Fugatti

Trento – “Quello appena nato non è un semplice cartello elettorale. A Lavis, nei giorni scorsi, si è percepita una squadra unita, determinata, che crede nel progetto appena nato. I tre partiti lasciano spazio ad un nuovo soggetto: dall’io dei singoli si è passati al noi della squadra Patt+autonomisti+popolari”. Così il segretario del Patt, Simone Marchiori, dopo che domenica 250 persone si sono riunite nella sala della Cantina di La Vis (500 collegate in streaming, riferisce una nota) per la presentazione del progetto politico unitario fra Patt, Autonomisti Popolari e Progetto Trentino.

“Ci danno per morti o superati, ma la realtà – ha esordito il segretario politico – è che la sala gremita di questa sera dimostra che evidentemente i valori autonomisti e popolari hanno davvero trovato una casa comune. E dimostra anche che la base autonomista e quella popolare hanno capito benissimo che questo è il progetto politico a cui dare fiducia”.

Barbara Balsamo, Autonomisti Popolari, ha puntato soprattutto sull’importanza della riunificazione autonomista e sulle sfide che la nuova compagine deve essere in grado di affrontare. “Noi che abbiamo già dato alla politica dobbiamo avere la doppia responsabilità di fare spazio ad una classe politica giovane, ma anche di aiutarla e consigliarla al meglio”, ha detto Silvano Grisenti (Progetto Trentino) rivolto a Fugatti, affermando che la squadra delle Stelle Alpine che verrà eletta sarà l’alleato più fedele della prossima giunta, ma anche il più esigente per dare risposte ai bisogni dei trentini. Maurizio Fugatti – che con il Patt ha stretto un accordo per le elezioni provinciali – si è detto orgoglioso della riunificazione autonomista e pronto a cogliere sfide e suggerimenti presenti nel programma.