BiciGrill e Area sportiva “Al Molin” a Siror, il Comune cerca un gestore: c’è tempo fino al 29 aprile

Riaperti i termini per la presentazione delle domande

Siror (Trento) – Ultimi giorni per poter presentare domanda, per la gestione del complesso “Al Molin” a Siror. Un’ottima opportunità lavorativa in zona Primiero.

Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, intende infatti procedere all’affitto del complesso di proprietà comunale denominato “Molin” a Siror. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è lunedì 29 aprile 2019 entro le ore 12.00. Il locale si trova a breve distanza dal centro del paese di Siror, nel Primiero, in zona sportiva, dove è stato da poco realizzato un nuovo bike park che richiama molti giovani.

Scarica l’avviso completo

Il nuovo bike park nei pressi della struttura, richiama molti giovani