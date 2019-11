Biblioteche di Primiero e Vanoi, dalla poesia di “Leopardi” a Canal San Bovo, alla mostra “Sradicati” a Fiera

Questa settimana le Biblioteche di Primiero e Canal San Bovo propongono alcuni interessanti appuntamenti

Primiero/Vanoi (Trento) – Si tratta di occasioni di conoscenza e di piacevole intrattenimento in queste prime fredde giornate invernali. Molte le iniziative per gli adulti, ma anche per i più piccoli.

Per bambini e ragazzi

Ricomincia giovedì 14 novembre “Storie per chi le vuole” l’appuntamento dei giovedì pomeriggio dalle 16.30 – 17.30 in Biblioteca a Fiera di Primiero e al Punto Lettura di Mezzano, per bambine/i e ragazze/i dai i 5 ai 10 anni dedicato all’ascolto di letture tratte da libri “liberamente scelti” e “storie di un tempo”. La partecipazione libera e non è necessaria la prenotazione; fino a giovedì 19 dicembre 2019.

“Il libro come non l’avete mai letto”

Nel pomeriggio di venerdì 15 novembre a partire dalle ore 14.30 nella Sala studio della Biblioteca a Fiera di Primiero, verrà proposto “Il libro come non l’avete mai letto” a cura dal Gruppo Passpartù. Si tratta due incontri aperti a insegnanti, librai, bibliotecari e a tutti, in particolare ai genitori interessati per conoscere, apprezzare, saper scegliere e utilizzare a casa e a scuola i libri per bambini e ragazzi tra le recenti pubblicazioni del mercato editoriale, accuratamente selezionati e meravigliosamente presentati dalle esperte di letteratura giovanile.

“Leopardi” e l’Infinito nel Vanoi

Venerdì 15 novembre serata da non perdere a Canal San Bovo con il prof. Rolando Damiani, il quale presenterà Giacomo Leopardi, grande poeta de L’Infinito e della Luna (Sala Ecomuseo del Vanoi ore 20.30).

Dopo le iniziative di Recanati, a duecento anni dalla composizione de L’Infinito, anche la città di Milano rende omaggio a Giacomo Leopardi con una mostra nella Sala del Grechetto di Palazzo Sormani, sede della Biblioteca e che sarà visitabile fino all’8 febbraio 2020. L’esposizione vuole celebrare Giacomo Leopardi e L’Infinito, una delle opere poetiche più alte della letteratura di tutti i tempi, che proprio a Milano trovò la sua prima veste tipografica sulla rivista Il Nuovo Ricoglitore.

Letture, mostre ed eventi

Da lunedì 18 novembre, sempre nel Vanoi, con l’Associazione tra me e terra inizierà il ciclo di incontri Home sweet home… con letture a tema e momento conviviale. Si proseguirà il 25 novembre, 2 e 9 dicembre in Biblioteca dalle 20 alle 22.

In Biblioteca a Primiero, fino al 23 novembre prossimo nell’ “open space” di Fiera, è visitabile la mostra “Sradicati. Illustratori per il bosco”. Proposta dell’Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino e curata dello Studio d’Arte Andromeda di Trento, raccoglie oltre opere 30 di illustratori trentini invitati a fare una riflessione sul bosco a seguito dei devastanti eventi atmosferici dell’ottobre scorso che hanno colpito la nostra regione e in generale il nord est. Con la mostra “Sradicati” si desidera raccontare questi luoghi: com’erano, come sono diventati, come potrebbero rinascere, tutto attraverso l’occhio poetico e il cuore appassionato di disegnatori e artisti locali, che hanno vissuto questi avvenimenti in prima persona.

Si segnalano inoltre, venerdì 15 novembre alle 20 nella Sala della Biblioteca a Fiera di Primiero, una nuova presentazione del libro “Hans Folk” di Marco Toffol e martedì 19 novembre dalle 20:30 al Teatro di Pieve – Primiero, “Vento da Nord”, spettacolo teatrale dedicato alla vita di Alfredo Paluselli, alpinista ed artista oltre che ideatore di Baita Segantini.