Sci, da sabato 9 novembre aperte piste ghiacciaio Presena

Caduti 60 cm di neve, al via la stagione sciistica

Trento – Sabato 9 novembre apriranno tutte le piste sul ghiacciaio Presena al passo del Tonale, dando ufficialmente il via, con 20 giorni d’anticipo, alla stagione sciistica 2019-2020 in alta Val di Sole.

Nelle ultime ore infatti sono caduti 60 centimetri di neve, che hanno permesso ai gatti delle nevi di avviare i motori per battere il manto nevoso e preparare le piste dell’area, fino ai 3.000 metri della sommità del ghiacciaio.

Quella del ghiacciaio Presena è la prima ski area del Trentino ad aprire i battenti e la terza dell’arco alpino. La cabinovia Presena sarà in funzione dalle 8 alle 15 e la cabinovia Paradiso fino alle 16. Lo skipass giornaliero, in questa primissima parte della stagione invernale, sarà in vendita presso la biglietteria della cabinovia Paradiso a € 30,00 (Adulto) e per i più piccoli a € 23,00 (Junior) e € 14,00 (Baby).

Tim Linhart, l’artista americano che ha ideato il festival Ice Music, è arrivato nei giorni scorsi e sta effettuando i primi sopralluoghi per potere dare il via alla costruzione del teatro di ghiaccio che ospiterà la seconda edizione del festival Ice Music che prevede concerti da gennaio a marzo 2020.