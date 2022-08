Dolomiti, Bentornato a Primiero Cardinale Pietro Parolin: da lunedì 8 a mercoledì 10 agosto celebra messa nella chiesa di Siror alle 8.30 del mattino

Il cardinale Pietro Parolin è ritornato in queste ore in valle per un breve periodo di riposo, dopo i molti impegni internazionali di questi mesi

NordEst – Da lunedì 8 a mercoledì 10 agosto, il Cardinale Pietro Parolin, Sottosegretario di Stato di Papa Francesco, celebra la messa nella chiesa di Siror a Primiero in Trentino, alle 8.30 del mattino. Nonostante i molti impegni internazionali di questi mesi, il Cardinale ha deciso di tornare in valle per salutare le moltissime persone, che lo attendono ormai da mesi, come ogni anno.

Nei giorni scorsi, il cardinale Parolin ha celebrato la messa per la benedizione dei lavori di restauro eseguiti al santuario all’aperto dedicato a Giovanni Paolo II in località Mirabello a Lorenzago di Cadore, alle spalle della villetta della diocesi di Treviso dove i Papi (prima Giovanni Paolo II e poi Benedetto XVI) hanno soggiornato per ben 7 volte. Successivamente, ha partecipato ad altri importanti appuntamenti nel Bellunese, ricordando la figura di Papa Luciani.

