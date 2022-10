Belluno, tragedia nei boschi di Fonzaso: 76enne cade e muore mentre cerca funghi

Alle 10.30 di sabato mattina, la Centrale del 118 è stata allertata dai familiari di una donna 76enne di Fonzaso (Belluno) M.L.D.B., scivolata lungo un ripido pendio mentre era in cerca di funghi

Fonzaso (Belluno) – Ad allertare i soccorsi è stato il marito, che l’aveva vista cadere a lato del sentiero. La coppia si trovava nei boschi sopra l’abitato di Agana, lui faceva legna, lei era nei dintorni a cercare funghi, finché l’uomo non l’ha vista perdere l’equilibrio e iniziare a ruzzolare tra le piante. È quindi sceso per circa 200 metri dalla moglie e ha chiamato i figli per chiedere aiuto.

Suem in azione

Scattato l’allarme, senza riuscire ad avere la posizione del luogo esatto, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha iniziato a sorvolare la fitta vegetazione facendo fatica a individuare dove si trovasse la coppia.

Quando i soccorritori sono riusciti a individuarla, con un verricello di 40 metri sono stati sbarcati nelle vicinanze tecnico di elisoccorso e medico, che purtroppo ha solamente potuto constatare il decesso della donna, dovuto ai traumi riportati. Dopo aver issato a bordo l’uomo, è stata recuperata la salma, lasciata poi ad Agana ai Carabinieri.

In breve

Pordenone, è grave un bambino di tre anni che nel pomeriggio di sabato 15 ottobre, è caduto dalla bicicletta condotta dalla mamma. Il piccolo era stato assicurato al seggiolino e aveva pure il caschetto. Però quando la mamma ha perso l’equilibrio mentre pedalava ed è accidentalmente caduta, non è riuscita a bloccare il bimbo che nell’impatto a terra ha battuto con violenza la testa. L’incidente è successo poco lontano dall’ospedale di Pordenone.

Va a funghi e trova un corpo in decomposizione. E’ successo una decina di giorni fa a Mogliano, in via Marocchesa, al confine con Mestre. Giallo sull’identità del morto: l’avanzato stato di decomposizione ne rende molto difficile l’identificazione ma si tratterebbe di un uomo. I carabinieri, allertati, sono intervenuti sul posto anche con la polizia scientifica. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per fare chiarezza.