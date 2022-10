Covid in Trentino: 1 decesso e 636 nuovi contagi dal bollettino di sabato 15 ottobre 2022

Posted on

Grave incidente lunedì in mattinata a nord di Trento, nella strada Sp235 tra Lavis e Zambana in direzione Terre D’Adige Lavis (Trento) – Due persone sono rimaste ferite in modo molto grave in uno scontro frontale fra due auto avvenuto alle 9 fra Trento e Lavis lungo la strada provinciale dell’Interporto, in direzione di Mezzolombardo. […]