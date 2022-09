Belluno, mangiano tonno fresco in due ristoranti: 4 intossicati in pronto soccorso

Posted on

Zaia: “Il governo non ha più alibi, realizzi le opere anti-frane, la regione ha fatto la sua parte fino in fondo” Belluno – “Ora Roma non ha più alibi. Ho scritto all’Anas, ho parlato con tutti i referenti possibili e immaginabili, abbiamo approvato la delibera, la Regione Veneto ha fatto insomma la sua parte fino in […]