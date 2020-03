Coronavirus: 488 positivi in Veneto, In Friuli 28 in totale (VIDEO)

NordEst – Sono saliti a 488 i casi positivi al Coronavirus in Veneto. Lo rende noto la Regione sottolineando che sono 29 i nuovi casi. Il numero dei decessi è salito a 12.

Un paziente è infatti deceduto nelle ultime ore all’ospedale di Treviso. Tra i 29 nuovi casi, 12 riguardano Verona, 8 Padova, 4 Venezia, 3 Vicenza e per 2 è in corso l’assegnazione. 27 sono i malati attualmente in terapia intensiva, 2 in più rispetto al precedente report.

Il primo abitante di Vò a fare il secondo tampone per il Coronavirus, che servirà a capire meglio l’evoluzione del Covid-19, è stato il sindaco, Giuliano Martini. “Voglio dare l’esempio ai miei concittadini – spiega – visto che il mio piccolo paese, come ci è stato spiegato, rappresenta un modello ideale da esaminare”.

In Friuli Venezia Giulia i casi salgono invece a 28 in totale.

Gli aggiornamenti dalla Regione Veneto

#CORONAVIRUS, ZAIA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ALLE ORE 12:00 ‼‼ #CORONAVIRUS / TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ALLE ORE 12:00 DI OGGI, 6 MARZO. ‼‼ Pubblicato da Luca Zaia su Venerdì 6 marzo 2020

