Belluno, madre e figlio trovati uccisi a coltellate

La tragica scoperta a Pellegai di Mel. Una donna di 88 anni sarebbe stata uccisa dal figlio di 56 anni. A scoprire i corpi la figlia della donna

NordEst – Una donna di 88 anni e il figlio di 56 anni sono stati trovati morti, con ferite da coltello, nella loro abitazione di Pellegai di Mel (Belluno). L’ipotesi degli investigatori è che l’uomo abbia accoltellato l’anziana madre all’addome per poi uccidersi con la stessa lama. Sul fatto indagano i carabinieri. I cadaveri sono stati trovati dalla sorella del 56enne.

Le vittime sono Antonia Sciocchet di 88 anni e il figlio Aurelio Monastier 56enne, sposato e con due figli maggiorenni. Sarebbero stati visti in martedì in mattinata mentre facevano la consueta passeggiata per le strade del paese. A scoprire i corpi la figlia della donna, che abita nelle vicinanze e che si sarebbe allarmata non avendo loro notizie.

L’anziana viveva da sola ed era accudita da un’assistente. L’ipotesi dell’omicidio-suicidio è suffragata dal fatto che l’88enne è stata trovata morta in casa con un colpo al ventre mentre il figlio si sarebbe tolto la vita in un magazzino vicino alla casa della madre. I Carabinieri, intervenuti sul posto, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. L’intera comunità del Bellunese è sotto shock dopo quanto accaduto.

