Autocisterna in fiamme su A4, un morto

Posted on

Alcuni di montagna, ma anche a Caldonazzo e Levico Trento – Le dieci località che in Trentino Alto Adige hanno ricevuto per i loro laghi la bandiera blu della Fee (Foundation for Environmental Education) sono tutte in Trentino. Sono Bedollo, Baselga di Piné, Pergine Valsugana, Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al lago, Tenna, Lavarone, Sella Giudicarie, Bondone, […]