Auto in fiamme a Feltre: danni a macchine e vetrina, nessun ferito (VIDEO)

Feltre (Belluno) – In poco tempo la vettura è stata avvolta dal fuoco mentre il calore intenso faceva esplodere i cristalli della Micra in sosta a fianco e danneggiandone la fiancata. È pesante il bilancio dell’incendio scoppiato attorno alle 20 di martedì 25 maggio accanto alla gelateria Da Gimmy, all’imbocco di via Martiri della Libertà a Feltre.

Le fiamme, che si sono alzate fino ad annerire la facciata dell’edificio e ad avvolgere il tendone della vicina vetrina, hanno distrutto in pochi minuti la Citroen. Fondamentale è stato l’intervento dei vigili del fuoco arrivati rapidamente dal vicino distaccamento di via Bagnols. Sul posto anche i carabinieri del radiomobile.