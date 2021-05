Consiglio regionale Trentino Alto Adige, niente quorum per elezione presidente

Necessaria un’altra seduta per procedere alla votazione

Trento/Bolzano – Niente quorum per l’elezione del presidente del Consiglio regionale per la seconda metà della legislatura. Nel pomeriggio la votazione a scrutinio segreto ha dato come esito 36 voti per Josef Noggler, 2 schede bianche e una nulla.

Il presidente Roberto Paccher, dopo aver precisato che i partecipanti alla votazione non avevano raggiunto i 2/3 dei consiglieri (47), ha comunicato che mancando il quorum essa non era valida. I lavori sono stati quindi interrotti e Paccher ha annunciato la prossima convocazione di una nuova seduta per procedere ad un’altra votazione.