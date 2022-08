Attimi di paura martedì mattina a Mezzano: bambino cade dalla scala, soccorso dall’elicottero, ma sarebbe fuori pericolo (VIDEO)

Posted on

Importante evitare psicosi ingiustificate che danneggerebbero produttori e consumatori NordEst – ​Di fronte al forte calo dei consumi alimentari del 4%, l’unica voce ad è la spesa per le uova e per la carne di pollo naturale (+6 per cento) perché assicura anche a chi è in difficoltà economiche il necessario apporto proteico a prezzi […]