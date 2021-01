Assemblea della Comunità di Primiero, giovedì 7 gennaio alle 17

Primo incontro per la nuova Assemblea della Comunità di Primiero che si occuperà solo di urbanistica. L’Ente per ora è guidato da un Commissario (l’ex presidente Roberto Pradel) fino a quando la Provincia non deciderà il futuro delle Comunità con un nuovo disegno di legge

Primiero (Trento) – L’Assemblea della Comunità di Primiero, prevista dall’art.5, comma 6, della L.P. 6 agosto 2020, n.6 è fissata, in prima convocazione, per le ore 17 di giovedì 7 gennaio alle 17, in Sala Consiliare, fino al termine dei lavori, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Designazione Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatori.

Presa d’atto composizione Assemblea per la pianificazione urbanistica della Comunità di Primiero prevista dall’art.5, comma 6 della L.P. n.6/2020 e conseguente insediamento.

Presentazione da parte del Commissario della relazione sulla situazione pianificatoria della Comunità di Primiero.

Presentazione Piano stralcio aree produttive ai sensi della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15.

In breve

Acsm, CdA quasi rinnovato per il prossimo triennio. Via libera ai nuovi membri nel corso dell’ultima assemblea dei soci, che ha confermato Giorgio Orsega nel ruolo di presidente della società per azioni. Nel nuovo cda, non senza sorprese, entrano come consiglieri Ferdinando Orler (vicesindaco di Mezzano), Federico Dalla Torre (sindaco di Sovramonte), Michela Dalla Sega e Valentina Taufer. Nel nuovo collegio sindacale invece ci saranno Gustavo Giacomuzzi (presidente), Irene Taufer e Alberto Zortea.

Rurale Fassa Primiero, 300 pacchi per le famiglie, in attesa delle azioni a sostegno delle imprese. Un pacco carico di solidarietà è stato distribuito nei giorni di Natale a 300 famiglie del territorio. “Sono scese in campo alcune realtà di volontariato che rappresentano una rete sociale a protezione dei più fragili – ha spiegato il presidente Carlo Vadagnini (foto) – su nostro invito, le famiglie sono state contattate direttamente dai volontari dalle associazioni presenti sul territorio. L’obiettivo è attivare altre iniziative di sostegno, ma soprattutto conoscere e capire le reali esigenze dei cittadini – ha ribadito il presidente della Rurale – perché le famiglie sono le colonne della nostra comunità e a loro oggi è giusto donare attenzione e cura». La scorsa primavera, in piena emergenza Covid, la Rurale aveva stanziato decine di migliaia di euro per aiutare ospedali, case di riposo, volontari.

Lavori socialmente utili e alloggi Itea, proroga termini. Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del lavoro con deliberazione n. 44 dd. 18.12.2020 ha prorogato fino al 22 gennaio il termine di chiusura dell’iscrizione alla prima lista, presso i Patronati, delle persone interessate che hanno i requisiti richiesti. La proroga è stata concessa in relazione alla difficoltà data dall’attuale situazione sanitaria che richiede di raccogliere le iscrizioni solo previo appuntamento e con il dovuto distanziamento. Per ulteriori informazioni si prega di contattare le signore Dalpra’ Monica o Poletti Antonella ai numeri telefonici 0461499605 o 0461496061 (indirizzi e-mail: monica.dalpra@provincia.tn.it; antonella.poletti@provincia.tn.it). Proroga a venerdì 29 gennaio 2021 per la presentazione delle domande di edilizia abitativa pubblica – locazione alloggio e contributo integrativo locazione. Gli interessati potranno contattare via mail il Settore Tecnico della Comunità di Primiero (tecnico@primiero.tn.it) o chiamare il numero 0439 64641.