Apt San Martino in Assemblea, confronto su nuovo Statuto e limite mandati: ecco le modifiche da votare

La stagione invernale entra nel vivo con piste aperte e ottime aspettative. Intanto, giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 20.30 presso il Teatro Oratorio di Pieve – Primiero è in programma l’assemblea dei soci. Per l’occasione verranno votate alcune importanti modifiche allo statuto

Primiero (Trento) – Apt SMart ad un bivio sullo statuto. Le modifiche che verranno votate nella prossima assemblea rappresentano certamente un passaggio decisivo per la realtà che gestisce le sorti del turismo locale e soprattutto per i suoi amministratori che non avranno più limiti temporali, per quanto riguarda la carica ricoperta. Aspetto non secondario, se l’Azienda per il turismo di zona ha scelto la forma cooperativa (art. 1) con scopo mutualistico (art. 3). Lo statuto diventa quindi una bussola di fondamentale importanza per decidere le sorti future del turismo locale, in un momento di grandi cambiamenti anche a livello provinciale.

Le modifiche da votare

Questo appuntamento assembleare richiede certamente più attenzione da parte dei soci Apt, che solitamente non partecipano così numerosi alle tradizonali assemblee serali. Nella parte straordinaria, l’Assemblea di giovedì 14 dicembre avrà all’ordine del giorno la revisione dello statuto con la votazione della bozza approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione. “In particolare – spiega una nota di Apt – alcuni passaggi sono motivati dall’esigenza di ratificare le nuove funzioni in capo alle Apt a seguito della LP n8 del 12 agosto 2020, che sancisce la riforma del turismo in Trentino e di cui la struttura operativa ha ormai preso atto nei fatti. Tra le modifiche sottoposte, i soci di Apt saranno chiamati a decidere anche su questioni più tecniche che permettano la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per garantire maggiore efficienza nei processi e competenza nella governance”.

A questo link la bozza del nuovo Statuto Apt (Il documento approvato dal Consiglio di Amministrazione, che sarà presentato all’assemblea per l’approvazione definitiva).

Si cancella limite tre mandati

Detto concretamente e in modo più semplice, uno dei passaggi più importanti, riguarda l’articolo 32 dello statuto, relativo proprio al limite dei mandati per gli amministratori. Nel nuovo statuto viene cancellato e tutti gli amministratori diventano quindi rieleggibili, come riporta la bozza di seguito. Altre interessanti modifiche relative agli amministratori e al funzionamento dell’ Apt, riguardano anche gli articoli 31, 34, 37 e 40. Sembra però quasi scontata l’approvazione di queste modifiche, dopo il via libera dei giorni scorsi del CdA.

Con il ‘Giro’ sarà un 2024 di grandi eventi

Non solo statuto ma anche progetti, grandi eventi e programmazione nella prossima assemblea. “Il nostro obiettivo – conferma il presidente Apt, Antonio Stompanato – è quello di operare al meglio anche in questo inverno 2023-24, sulla scorta di quanto fatto nella scorsa stagione. L’intenso lavoro di programmazione e promozione portato avanti in questi mesi ci permetterà di avere una stagione ricca di proposte e iniziative, arricchita anche dalla presenza di alcuni meeting importanti”.

La serata sarà anche l’occasione per illustrare i principali eventi e le iniziative in programma ai piedi delle Pale di San Martino nel 2024. Tra questi spicca la tappa del Giro d’Italia con partenza a Fiera di Primiero di giovedì 23 maggio, preceduta dall’importante passaggio della corsa rosa il giorno precedente su gran parte del nostro territorio (Passo Rolle, San Martino di Castrozza, Primiero San Martino di Castrozza, Mezzano, Imèr e Valle del Vanoi). Una due giorni che rappresenta uno dei principali appuntamenti sportivi della stagione, un investimento importante dalle significative ricadute che il territorio ha deciso di fare a cinque anni di distanza dalla tappa di arrivo a San Martino di Castrozza del 2019.