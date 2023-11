Istituto superiore di Primiero: 244 iscritti con oltre un terzo dal Feltrino. Scuola aperta sabato 25 novembre 2023

Il prossimo sabato 25 novembre l’Istituto superiore di Primiero propone la prima giornata di Scuola aperta per il corrente anno scolastico

Primiero (Trento) – L’iniziativa punta ad offrire ai futuri studenti e alle loro famiglie l’opportunità di conoscere nel dettaglio l’offerta formativa dell’Istituto e le specificità di percorsi di studio e progetti didattici, ma anche di confrontarsi direttamente con Dirigenza e corpo docente e con l’esperienza diretta di alcuni ex alunni.

L’iniziativa si svolgerà nella sede dell’Istituto, in via delle Fonti 10 a Transacqua, dalle 15.00 alle 18.00: si illustreranno i percorsi quinquennali Liceo Scientifico Scienze Applicate, Istituto Tecnico Economico – con gli indirizzi “Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Turistico” – il Biennio Tecnico Tecnologico e l’Istituto Tecnico Tecnologico “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.

Gli interessati potranno accedere all’incontro senza prenotazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria didattica dell’Istituto ai recapiti: tel. 0439/62435, email: segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it . Una seconda giornata di scuola aperta sarà proposta il prossimo sabato 16 dicembre, con le stesse modalità.

I numeri dell’Istituto

• Indirizzi: Liceo Scientifico Scienze applicate, Istituto Tecnico Economico (ind. Finanza e marketing e Turistico) e Istituto Tecnico Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio.

• Iscritti: 244, oltre un terzo dei quali proveniente da Arsiè, Gosaldo, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Seren del Grappa, Sovramonte.

• Mobilità internazionale: quest’anno 7 studenti di classe IV frequenteranno l’anno scolastico, o parte di esso, in Irlanda, Ghana, Sudafrica, Svezia o Germania.

• Peculiarità: certificazioni linguistiche; scambi e settimane linguistiche al III e IV anno; lezioni settimanali con docenti madrelingua; percorsi CLIL in Inglese e Tedesco di Arte, Economia, Educazione civica e alla cittadinanza; attività scientifiche in laboratorio; progetti di educazione alla cultura e alla cittadinanza attiva, anche in collaborazione con istituzioni nazionali e locali (tra cui: MIUR, CRI, Forze dell’ordine, Fai, Pat, Federazione Trentina della Cooperazione, Comunità e Comuni di Primiero Vanoi Mis, Apt e Biblioteche locali); percorsi formativi e stage individualizzati in aziende/enti locali ed extraterritoriali; iniziative di inclusione e di orientamento; percorsi Pnrr, sportelli didattici, corsi di potenziamento e attività di Peer tutoring a supporto degli alunni in difficoltà. L’Istituto è inoltre Test center ICDL accreditato ed è stato più volte premiato come “Scuola più sportiva della provincia”.