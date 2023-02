Apsp Primiero e Vanoi in festa per ben tre ultracentenarie

L’abbraccio a tre ultracentenarie nel Primiero Vanoi. A Imèr invece, accolto in questi giorni con una festa, Tommaso Giacomel alle ‘Ex Sieghe’, dopo le 2 medaglie ai mondiali di biathlon

Primiero/Vanoi (Trento) – A Canal San Bovo, presso l’Apsp del Vanoi, lo scorso 19 febbraio sono stati festeggiati i 101 anni di Giuseppina Bettega di Transacqua (nella foto ndr), da tutti conosciuta come ‘Pina’. Passare un secolo di vita è senza dubbio un grande traguardo e quale modo migliore per festeggiarlo in compagnia dei propri cari? Attorno a Pina, per festeggiare e vederla “spegnere” le 101 candeline, c’erano i 4 figli Adriano, Donatella, Giancarlo, Innocenzo con i rispettivi consorti, la nipote Carlotta e il pronipote Nicolò.

Per la gioiosa occasione non poteva mancare l’intervento del presidente dell’Apsp Bruno Menguzzo che ha portato a Pina gli Auguri da parte di tutto il Consiglio di Amministrazione, del personale e di tutti gli ospiti.“I suoi 101 anni hanno portato immensa felicità, amore e gioia nella vita di tutti i suoi cari e in questi ultimi anni anche presso la nostra grande famiglia. Oggi onoriamo e facciamo tesoro della sua vita – ha ricordato Menguzzo – e le auguriamo un felice compleanno“. Immancabile una splendida orchidea come dono per la festeggiata. Raggiungere 101 anni è davvero un traguardo importante nella vita di una persona, raggiungerli con serenità lo è ancora di più.

L’esperienza, in bene e in male, che caratterizza vivere una vita così lunga e la saggezza che da essa deriva, come lo stesso figlio di Pina ha ricordato, diviene per chi ha la fortuna di stare accanto a queste longeve persone un bene di inestimabile valore. Sempre in questi giorni, doppio compleanno anche all’Apsp di Primiero, dove Silvia Toffol ha spento 102 candeline, mentre Corinna Fontan ha raggiunto nelle scorse settimane l’importante traguardo dei 100 anni. Anche per loro, il tradizionale omaggio floreale e la festa con la famiglia.

In breve

Il piccolo paese di Imèr in festa per Tommaso Giacomel alle ‘Ex Sieghe’. La comunità ha festeggiato nei giorni scorsi il suo giovane campione dopo il rientro dai mondiali di biathlon ad Oberhof, alla presenza di tanti tifosi, sostenitori e allenatori di oggi e di ieri. Un argento e un bronzo, le medaglie conquistate dal finanziere ventiduenne, entrambe in staffetta: la prima con Didier Bionaz, l’altoatesina Dorothea Wierer e la sappadina Lisa Vittozzi, con la quale ha conquistato anche il terzo posto nella staffetta singola mista.