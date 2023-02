Nuovo stop ai treni sulla linea Feltre Montebelluna fino al 10 giugno 2023

Altri disagi per i molti studenti bellunesi e trentini, così come per i pendolari, da domenica 26 febbraio al 10 giugno sulla linea ferroviaria tra Feltre e Montebelluna

NordEst – I convogli ferroviari saranno sostituiti dai pullman tra Feltre e Montebelluna, ma in alcuni casi anche da Belluno a Feltre. Trenitalia invita a prestare attenzione agli orari ferroviari, perché ci sono alcune modifiche. I treni viaggeranno, invece, tra Belluno e Feltre.

La società Rfi metterà mano alle gallerie di Sanzan, Santa Maria e Castelnuovo, fra i Comuni di Feltre e Quero Vas per abbassare il binario ed effettuare una manutenzione straordinaria, in vista dell’elettrificazione che sarà attiva dal mese di dicembre 2025. Le gallerie risalgono al 1886, quindi hanno 137 anni.

Nuovo cantiere anche per il ponte ferroviario sul torrente Sonna a Feltre, nei pressi della stazione ferroviaria. Verranno sostituiti i manufatti in ferro perché i treni elettrici sono più pesanti di quelli a trazione diesel. In questa fase, come in quella successiva dei lavori le imprese incaricate da Rfi provvederanno anche a realizzare le nuove sotto stazioni elettriche e installare le condotte per la tensione elettrica.

Le corse integrative Trenitalia, effettuate da Dolomiti Bus sulla tratta Calalzo – Belluno della linea n. 9, saranno modificate. Il pullman anziché partire dalle 11.08 da Calalzo per Belluno, con arrivo alle 12.08 (Trenitalia VE651), sarà anticipato alle ore 10.58 con arrivo a Belluno alle 12.02 (Trenitalia VE663). La corsa 14.15 Calalzo – Belluno 15.08 (Trenitalia VE653) sarà anticipata alle ore 13.58 con arrivo a Belluno alle 15.02 (Trenitalia VE665). Il pullman delle 16.13 Calalzo – Belluno 17.08 (Trenitalia VE655) sarà anticipato alle ore 15.58 con arrivo a Belluno alle 17.02 (Trenitalia VE667).

Chiusura dal 2 aprile, anche sulla tratta fra Ponte nelle Alpi e Calalzo, fino al 10 giugno. Dal prossimo 11 giugno al 9 settembre, sarà sospesa la tratta ferroviaria tra Belluno, Feltre, Montebelluna e Treviso. Riprenderà, invece, quella tra Ponte nelle Alpi e Calalzo. Altre interruzioni seguiranno nel 2024 e nel 2025, specie nel periodo estivo, perché Rfi ha fatto sapere che consegnerà l’opera non prima della fine del 2025, in modo che l’elettrificazione sia pronta per le Olimpiadi del 2026, con treni diretti da Milano fino a Belluno e Ponte nelle Alpi. Rfi ha in programma anche nei prossimi mesi, altri interventi a Calalzo, alla stazione di Longarone.