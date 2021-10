Appello su Facebook: “Non abbiamo più notizie di Chiara, aiutateci”

Da lunedì scorso non si hanno più notizie di Chiara Agostini. Attraverso il gruppo “Sei di Civezzano se…” viene chiesto a tutti di collaborare per le ricerche

Trento – Ancora una volta, dalle pagine di facebook un annuncio, per ritrovare una persona scomparsa in Trentino. In queste ore, non si hanno più notizie della trentina, Chiara Agostini. Attraverso il gruppo su Facebook “Sei di Civezzano se…” è stato lanciato un appello per avere notizie di lei.

“Vi chiedo la massima attenzione! Da lunedì scorso nessuno ha più notizie di Chiara Agostini. Molti di noi la conoscono e sanno che splendida persona sia. Se qualcuno ha notizie o l’avesse vista contatti i familiari o me, per favore” scrivere ad Emanuela Pernici.