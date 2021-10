Digitale Terrestre, Rai e Mediaset dal 20 ottobre cambiano le trasmissioni in alta definizione

Da mercoledì 20 ottobre, in tutta Italia, Trentino compreso, è previsto il passaggio dallo standard Mpeg-2 a Mpeg-4

NordEst – Prende il via una nuova fase della transizione verso la nuova Tv digitale. Rai e Mediaset dismetteranno la codifica Mpeg-2 in favore della codifica Mpeg-4, per alcuni dei propri canali tematici o specifici che, pertanto, saranno visibili solo in alta definizione (HD).

Per la Rai, ad essere interessati dal cambiamento, saranno i nove canali tematici: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola. Resteranno “contemporaneamente” visibili (sia in alta che in bassa risoluzione) a tutti gli utenti, le tre reti ammiraglie Rai1, Rai2 e Rai3, e la rete di informazione Rainews24. Per Mediaset invece, a fare da apripista per l’alta definizione saranno i canali specifici TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv. Anche nel caso di Mediaset rimarranno contemporaneamente visibili tutti gli altri canali.

Come effettuare un test

In questa prima fase, quindi, potranno continuare a ricevere tutti i canali Rai e Mediaset tematici o specifici solo gli utenti che siano in possesso di Tv o decoder che supportano il nuovo sistema di codifica MPEG-4.

Per verificare se la tua tv è compatibile con il codec Mpeg-4, e permette quindi la visione in HD, consulta la pagina “Verificare se la tua TV può ricevere il nuovo segnale“.

Se invece la tua TV o il tuo decoder non sono in grado di supportare il nuovo standard, verifica qui se puoi usufruire dei Bonus Tv previsti dal ministero dello Sviluppo Economico (Mise) per continuare a vedere l’intera programmazione televisiva.

Tutti i dettagli, riguardanti il calendario dello switch-off per le diverse Regioni, sono disponibili presso il sito dedicato alla nuova Tv digitale: https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/.