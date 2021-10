Cortina, ritrovato senza vita l’escursionista tedesco non rientrato dalla ferrata Dibona

Posted on

Lunedì 6 settembre prima campanella a Bolzano, per oltre 90.000 bambini e ragazzi, per il momento tutti in presenza Trento/Bolzano – Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari registra fortunatamente ancora zero decessi dovuti al Covid-19 in Trentino e le rianimazioni dei nostri ospedali non ospitano pazienti per complicazioni dovute al virus. Nella […]