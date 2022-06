Primiero, sono arrivati in valle i 250 artisti di musical, opera, concerti nell’ambito della rinomata rassegna Mezzano Romantica 2022

Il programma completo con tutti gli eventi è consultabile su: mezzanoromantica.it

Primiero (Trento) – La musica da camera apre il lungo calendario di eventi martedì 28 giugno e proseguirà fino al 13 luglio. Sarà in scena il musical rock “Rent”, libretto e liriche di Jonathan Larson. Su specifica autorizzazione della MTI Music Theatre International. Ispirato alla Boheme di Puccini, lo spettacolo racconta la vita di un gruppo di amici nelle New York di fine anni ’90, i sogni, le amicizie, gli amori al volgere del secolo. In Italia Rent è stato prodotto da Nicoletta Mantovani della Pavarotti International, andato in scena per alcune stagioni nel 2000 con due riprese successive.

Per il Trentino Music Festival la regia è di Vince DeGeorge e direzione musicale di Robert Meffe. Rent racconta le vicende di un gruppo di giovani artisti e musicisti che vivono in una periferie di New York, il Lower East Side. Autentici Bohémiens contemporanei, aspirano al successo confrontandosi con le difficoltà quotidiane di chi, non avendo una fonte di reddito, deve affrontare povertà, malattia e – segno dei tempi – il dilagare dell’AIDS, virus “moderno” che prende il posto della tubercolosi protagonista di tanti drammi letterari e musicali dell’Ottocento. Da un Natale all’altro, otto storie – otto vicende umane – si dipanano nel corso di un anno, raccontando in musica e canzoni sogni, speranze, vittorie e sconfitte di una generazione di creativi emarginati dalla società consumistica degli anni Novanta.

Si unisce per la prima volta al Trentino Music Festival il famoso direttore Arthur Fagen noto direttore d’orchestra. Dirige l’Opera di Atlanta dal 2010, ed è uno dei direttori più richiesti in Europa, Asia, America, Sud America. E’ ospite fisso nelle più prestigiose case d’opera, concert hall, festival musicali internazionali. Per il Trentino Music Festival Per Mezzano Romantica Dirigerà Il Flauto Magico di Mozart a fianco della restia Robin Guarino; quattro repliche in programma il 12,14 (ore 15), 25, 28 luglio presso Auditorium di Primiero (Trento). Arthur ha diretto in Italia a Bolzano, Napoli. Gli altri direttori saranno il Maestro Neal Goren che dirigerà Le nozze di figaro di Mozart, il Maestro Tim Ribchester dirigerà L’Incoronazione di Poppea di Monteverdi mentre la direzione musicale di Hansel und Gretel è affidata a J. David Jackson – direttore musicale dell’intero festival I concerti sinfonici della Trentino Music Festival orchestra saranno in cartellone il 1, 8, 16, 17 luglio ore 21. Ingresso libero. Posti limitati.

