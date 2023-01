Alto Adige, violenza in un albergo: altri due arresti

I carabinieri di Ortisei hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due uomini stranieri

Bolzano – Insieme a una terza persona – cittadino kossovaro di 27 anni, fermato già venerdì – sono accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna, anch’essa straniera. I fatti risalgono alla notte fra mercoledì e giovedì. I tre avrebbero agganciato la vittima a Selva e l’avrebbero poi condotta in un hotel a Passo Pinei dove si sarebbe consumata la violenza.

Nei confronti del primo dei tre arrestati si è già svolta in carcere l’udienza di convalida. Stante il pericolo di fuga, la giudice per le indagini preliminari Elsa Vesco ha accolto la richiesta della pubblico ministero Francesca Sassani. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.