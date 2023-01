Tiarno di Sopra, domato l’incendio in una segheria (VIDEO)

Grande mobilitazione dalle 6 di lunedì mattina. Concluse in tarda mattinata le operazioni di spegnimento

Tiarno di Sopra (Trento) – Grande la mobilitazione di vigili del fuoco volontari dell’unione Alto Garda e Ledro, e non solo, impegnati dalle 6:15 di lunedì nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha intaccato la copertura dello stabilimento Ledro Energia a Tiarno di Sopra.

L’allarme è scattato alle 6. A essere interessato dalle fiamme il tetto di una segheria, la “Legnami Bracchi”, in via Ampola 28. Nessuna persona è rimasta coinvolta ma i danni sono ingenti: il rogo ha interessato circa 1.000 metri quadri di tetto mentre non è stata toccata la zona della caldaia.

I vigili del fuoco in azione