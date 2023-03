Alto Adige, ritrovati morti due escursionisti del veneziano: dispersi da sabato in valle Aurina

Posted on

Incontro con l’Assessore Carlo Daldoss e il Capogruppo PD Alessio Manica sulla riforma istituzionale Primiero (Trento) – E’ programmato per le ore 20 di giovedì 13 novembre in Sala Negrelli presso Comunità di Primiero, via Roma, 19 a Tonadico, l’incontro sulla nuova riforma istituzionale in Trentino. Saranno presenti l’assessore provinciale competente, Carlo Daldoss con il Capogruppo […]