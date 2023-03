Valli di Fassa e Primiero in festa per i 90 anni del ‘prete alpinista’ che salva le anime: don Erminio Vanzetta (VIDEO)

Don Erminio Vanzetta, 90 anni, da ben 65 sacerdote, sempre in prima linea per le sue comunità: “Il soccorso alpino mi è rimasto nel cuore”, ha ricordato commosso durante la solenne cerimonia a Vigo di Fassa

Val di Fassa/Primiero (Trento) – Nei ricordi del prete-scalatore i 52 caduti che ha solo potuto benedire, ma anche le tante vite tratte in salvo, come ha raccontato a Famiglia Cristiana. “Sono entrato in seminario a soli 12 anni”. Ma ancor prima gli era entrata nel sangue la passione per la montagna. Le prime ascensioni, come sempre, sono quelle sulle cime di casa e la guglia calcarea del Pollice sopra Ziano era perfetta per cominciare coi primi tiri di corda assieme al fratello, dopo aver pascolato le pecore. E poi le ascese dolomitiche sulle Torri del Vajolet, sul Catinaccio e il Sass Pordoi.

Nel 1963, don Erminio, che era cappellano a Vigo di Fassa, si iscrive nel corpo del Soccorso Alpino, prendendo la tessera numero 931. Parroco a Primiero, nel 1975 viene nominato capo della locale stazione del Soccorso. Sono gli anni in cui la la canonica di Tonadico è anche la sede del gruppo e magazzino per l’attrezzatura. Perfino il numero di telefono è lo stesso. A rispondere è sempre lui, don Erminio, il curatore d’anime a tempo pieno.

La festa in val di Fassa

Comunità di Fassa e Primiero hanno festeggiato don Erminio Vanzetta. A Vigo di Fassa è stata una domenica di gioia e di condivisione, con una celebrazione solenne per il parroco che ha seguito anche la comunità di Primiero per molti anni. In Val di Fassa, è arrivata anche una nutrita rappresentanza di Primiero, con la compagnia schuetzen, ma anche i vigili del fuoco, il soccorso alpino e il coro parrocchiale di Tonadico, da lui fondato.

Guarda il servizio della TGR Ladina (VIDEO)