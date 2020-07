Alto Adige: cade dal trattore si rialza e poi accusa un malore

Un uomo di 89 anni è morto dopo un incidente in campagna

Bolzano – È caduto dal suo trattore mentre lavorava in campagna vicino a casa, in località Maso Rutter, in Alto Adige, frazione di Laives. Sul posto sono quindi intervenuti, come da procedura, l’ambulanza, con il supporto dell’elicottero Pelikan 1, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Laives.

Ma l’uomo, un contadino di 89 anni, stava bene, era in piedi e parlava. Poi, improvvisamente, è crollato a terra stroncato probabilmente da un arresto cardiocircolatorio. Solo l’autopsia potrà stabile se il malore causato dall’uomo sia stata una conseguenza della botta rimediata nella caduta.

In breve

Il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali di Trento, Alessandro Baracetti, lascia. Il motivo, scrive Baracetti su Facebook, sta nel fatto che “Mirko Bisesti, segretario di Lega Trentino, mi riferisce che le condizioni per il ricompattamento del centro destra autonomista alle prossime elezioni comunali sono mature. Per garantire il cambiamento alla nostra Trento con i valori del centro destra autonomista, faccio ora un passo a lato”. Baracetti spiega anche che “Il senso di responsabilità e l’amore per la nostra città sono state alla base del mio impegno sino ad oggi. Impegno pulito, onesto, disinteressato e oltre la mia persona”.