Alpinista trentino precipita e muore sul Vioz. Molti interventi anche sulla Marmolada

Un uomo di 59 anni, Fabio Malfer di Dro, è morto in Val di Peio

Trento – Un alpinista è precipitato a circa 3.000 metri di quota sul Vioz, sopra Peio, nel Trentino nordoccidentale. La vittima è Fabio Malfer, 59 anni, di Dro.

L’uomo stava percorrendo un sentiero in discesa, quando è caduto nel vuoto per una quarantina di metri e il 118, giunto sul posto in elisoccorso, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Si tratta di un trentino di 59 anni, che stava andando dal rifugio Mantova al Vioz. Il corpo dell’uomo è stato recuperato dall’elicottero mentre era ormai in corso un temporale.

