A Imèr weekend di festa con il Canederlo: c’è attesa per la nuova Miss

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Knödelfest – Festa del Canederlo 2017, dopo il guinness record di giugno

Imèr (Trento) – Saranno due giorni di musica festa e piatti tipici.

Si potranno degustare canederli di tutti i tipi, ma si potrà anche imparare a prepararli. Non mancheranno intrattenimenti per grandi e bambini, come la fattoria degli animali e la carrozza trainata dai cavalli, l’allegro accompagnamento musicale della musica tirolese e tanto divertimento.

Oltre 15 proposte di canederli, salati o dolci, in brodo o asciutti, con la carne, il formaggio o le verdure, vegani o senza glutine, serviti dagli alberghi locali con vini, birre e grappe trentine.

Oltre agli assaggi di canederli potrete imparare a prepararli con lo stage “Come si preparano i Canederli?”.

Da non perdere l’entusiasmante sfida dei boccali di birra e le divertenti prove in piazza per l’elezione di Miss e Mister Canederlo.

Chiusura Strade – Fino alle ore 12 di lunedì 4 settembre, Via Nazionale ad Imèr sarà chiusa dalle Scuole Elementari fino al Municipio. La viabilità ordinaria è deviata sulla tangenziale di Mezzano.

Bus Navetta – Sabato e domenica a pagamento per i rientro presso le proprie abitazioni con Autonoleggi Primiero, Cell. 348-3051779 – Tel. 0439-678149



Programma

Sabato 2 Settembre

Ore 10.00 , escursione guidata facile Knödel Rund Tour;

, escursione guidata facile Knödel Rund Tour; Ore 11.00 , “Come si preparano i Canederli?”, dimostrazione a cura G.A.R.I. con Rossana Pellegrin;

, “Come si preparano i Canederli?”, dimostrazione a cura G.A.R.I. con Rossana Pellegrin; Ore 12.00 , apertura stand gastronomici e degustazione canederli; durante tutta la giornata, gli alberghi e i ristoranti di Imèr Proporranno le loro specialità, nei suggestivi stand all’interno del paese inoltre per tutto il weekend sarà possibile scattare una originale foto ricordo della giornata, a cura del gruppo giovani di Imèr, da postare anche sui vostri social #Knodelfestimer;

, apertura stand gastronomici e degustazione canederli; durante tutta la giornata, gli alberghi e i ristoranti di Imèr Proporranno le loro specialità, nei suggestivi stand all’interno del paese inoltre per tutto il weekend sarà possibile scattare una originale foto ricordo della giornata, a cura del gruppo giovani di Imèr, da postare anche sui vostri social #Knodelfestimer; Ore 15.30 , giochiamo con il Wanda Circus nella piazzetta di fronte alla scuola;

, giochiamo con il Wanda Circus nella piazzetta di fronte alla scuola; Ore 16.00 , laoratorio per bambini per preparare una gustosa e facile ricetta: “I canederli al Fontal in compagnia di Francesca Doff Sotta (Strada dei Formaggi delle Dolomiti); Info e iscrizioni c/o Ufficio Informazioni di Imèr (max. 20 posti);

, laoratorio per bambini per preparare una gustosa e facile ricetta: “I canederli al Fontal in compagnia di Francesca Doff Sotta (Strada dei Formaggi delle Dolomiti); Info e iscrizioni c/o Ufficio Informazioni di Imèr (max. 20 posti); Ore 17.30 , “Come si preparano i canederli?”, dimostrazione a cura del gruppo G.A.R.I. di Imèr con Rossana Pellegrin;

, “Come si preparano i canederli?”, dimostrazione a cura del gruppo G.A.R.I. di Imèr con Rossana Pellegrin; Ore 18.00 , apertura stand gastronomici con canederli, wurstel, piatti tipici locali e dolci, accompagnati da vini trentini, birra tedesca e grappe trentine; musica in piazza con i gruppi “Granaten”, “Siver Musich” e “Gnuco Alpen Sgnappa Band”;

, apertura stand gastronomici con canederli, wurstel, piatti tipici locali e dolci, accompagnati da vini trentini, birra tedesca e grappe trentine; musica in piazza con i gruppi “Granaten”, “Siver Musich” e “Gnuco Alpen Sgnappa Band”; Ore 21.30 , elezione di Miss e Mister Canederlo 2017;

, elezione di Miss e Mister Canederlo 2017; Ore 22.00, Canederlo Guinnes World Recor, durante la serata rivivremo le emozioni di un “Canederlo da record” di 77,150 kg!

Domenica 3 settembre