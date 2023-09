Alpini in festa a San Martino di Castrozza per il 70° anniversario con Fugatti. Domenica 17 settembre cerimonie a Primiero per il 60° di fondazione (VIDEO)

Posted on

La bella stagione arriva sulle note delle arpe SOLSTIZIO d’ ESTATE Venerdì 21 Giugno 2013 ore 21.00 Piazza ex Municipio (In caso di maltempo presso le ex Sieghe) Concerto per quartetto d’arpe “ARPE DIEM” Donata Mattei Sara Bertucelli Federica Sainaghi Davide Burani Share on: WhatsApp