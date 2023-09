Tragedia nel Garda: turista tedesco 81enne annega davanti alla moglie

La vittima è un uomo di 81 anni di cittadinanza tedesca, in vacanza in Trentino. Sul posto è intervenuta la guardia costiera per ricostruire quanto accaduto

Riva del Garda (Trento) – La vittima è un turista tedesco di 81 anni, Johannes Hermann, annegato in località spiaggia dei Sabbioni, a Riva del Garda. A dare l’allarme la moglie che non lo ha visto riemergere dopo il bagno. Sul posto sono intervenuti la guardia costiera e quattro vigili del fuoco abilitati al soccorso acquatico con moto d’acqua. Complessivamente nove i vigili.

Nonostante la scarsa visibilità dell’acqua, il corpo senza vita è stato individuato e recuperato a circa cinque o sei metri di profondità e a una distanza di 40 metri dalla riva. Purtroppo inutili le manovre di rianimazione dell’equipe sanitaria e l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo non è riuscito a riprendersi.

