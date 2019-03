Allevatori del Primiero Vanoi in assemblea con l’assessore provinciale Giulia Zanotelli e il presidente Mauro Fezzi

Connect on Linked in

Molti i temi al centro dell’attenzione. A livello provinciale Coldiretti lancia un segnale di attenzione per il rischio siccità in molte valli ma la Provincia rassicura: l’alluvione di fine ottobre ha riempito falde e bacini di accumulo. Per ora dunque nessun pericolo per l’agricoltura, secondo il Servizio provinciale che gestisce le risorse idriche

Primiero (Trento) – Si tenuta nei giorni scorsi a Transacqua, presso la sede della Cassa Rurale, l’assemblea dell’Associazione allevatori di Primiero e Vanoi. È questo l’appuntamento annuale in cui i soci prendono conoscenza formale dell’attività svolta dall’Associazione e delle iniziative e programmi proposti per il futuro. L’Associazione, recentemente riformata e dotata di un nuovo statuto, si propone di promuovere ed attuare iniziative volte al miglioramento e alla valorizzazione, anche economica, del bestiame allevato e dei prodotti da questo derivati.

I temi al centro dell’attenzione

Diversi e interessanti gli argomenti trattati nel corso dei lavori. Il presidente Giacomo Broch ha aperto la serata con una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, che ha interessato in particolare l’organizzazione di due importanti manifestazioni: la consueta Mostra mercato bovina e la “Gran Festa del Desmontegàr”, soffermandosi sull’importanza dell’attività svolta sul territorio. Il presidente provincile degli Allevatori, Mauro Fezzi, ha invece illustrato ai presenti l’attività tecnica svolta sul territorio dalla Federazione a favore dei propri associati. Sono seguiti gli interventi di carattere tecnico e informativo dei Responsabili del Servizio Veterinario e dell’Ufficio Agricolo periferico.

Allerta per i grandi predatori

Interesse e grande attenzione per l’intervento dell’assessore provinciale Giulia Zanotelli, che nell’assicurare l’impegno personale e della Giunta alla categoria, ha toccato tutte le problematiche in campo per la zootecnia di montagna:

dalle modalità di affido delle gestioni delle malghe a parte dei proprietari, al recupero e all’utilizzo zootecnico di superfici abbandonate/degradate anche per finalità ambientali paesaggistiche. Senza dimenticare le connessioni con la filiera turistica e le strutture commerciali ai fini della promozione e valorizzazione delle produzioni locali. Altra emergenza è la diffusione sul territorio dei grandi predatori (in zona il lupo in particolare) che pone grossi problemi di rapporto con il ministero competente.

Non ultimo per importanza anche l’aspetto burocratico che regola i rapporti con l’Amministrazione al fine di semplificare il più possibile le procedure e contenerne i tempi in modo accettabile. Nelle scorse settimane, l’assessore Zanotelli era già stata a Primiero per un primo bilancio dopo l’emergenza maltempo e in seguito al grave incendio scoppiato nella stalla di Mezzano di proprietà della famiglia Orsega.

Il nuovo Direttivo

L’ Assemblea degli Allevatori, infine ha provveduto infine ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo dell’ Associazione, che a sua volta nominerà il presidente, come da statuto. Il nuovo direttivo è formato da: Broch Giacomo, Turra Flavio, Turra Michela, Faoro Bruno, Turra Giovanni Battista, Debertolis Ernesto, Turra Giovanni.