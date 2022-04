Aliante precipitato in val Pusteria: 2 vittime

Era decollato martedì in Austria e non aveva fatto rientro

NordEst – Sono due le vittime di un incidente con un aliante avvenuto sulle montagne della val Pusteria. Si tratta di due tedeschi: un istruttore di 71 anni e un allievo di 17 anni, che erano decollati martedì in Austria e non avevano fatto rientro. Mercoledì mattina le ricerche sono state estese all’Alto Adige. Un elicottero ha infine avvistato i rottami dell’aliante su una montagna che sovrasta Monguelfo, in alta Pusteria. Nulla da fare per i due occupanti.

L’aliante è stato rinvenuto a 1800 metri di quota poco sotto la vetta del Monte Luta tra Monguelfo e la Valle d’Anterselva. La localizzazione è avvenuta tramite il cellulare di uno dei due occupanti. Gli uomini del soccorso alpino sono stati portati in quota da un elicottero della Guardia di Finanza. All’operazione hanno anche partecipato gli elicotteri Pelikan 2 e Aiut Alpin Dolomites.

L’aliante era decollato martedì da Nikolsdorf nel Tirolo orientale. Per il momento non sono chiare le esatte cause dell’incidente. L’aliante è stato posto sotto sequestro, mentre le salme dell’istruttore e dell’allievo sono state portate a valle.