Vinitaly riparte in presenza con 4.400 espositori

Posted on

Su sito www.brennerlec.life Trento – E’ disponibile online il nuovo questionario per esprimere la propria opinione sulle misure di riduzione della velocità messe in atto lungo l’A22 nell’ambito del progetto europeo BrennerLEC. Il questionario, disponibile sul sito www.brennerlec.life, permetterà di capire cosa pensano gli utenti autostradali e i cittadini sulle sperimentazioni attivate per ridurre gli incolonnamenti in […]