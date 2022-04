“Fon Teatro” per l’Ucraina: sabato 30 aprile alle 20.45 seconda commedia a Mezzano

Dopo due anni di stop forzato causa Covid-19, il panorama teatrale italiano sta lentamente tornando ad una normalità. A Mezzano va in scena “Parcheggio a pagamento” di Italo Conti, con la regia di Silvano Zeni

di Marco D’Incau

Sovramonte/Mezzano – Il teatro come forma culturale è probabilmente quello che ne ha risentito maggiormente, proprio per l’attaccamento del pubblico a questa forma artistica che offre un importante coinvolgimento umano. La compagnia Teatrale ‘Fon Teatro’ di Sovramonte dopo aver presenziato alla 25 edizione di Palcoscenico Trentino – Vetrina del teatro Co.f.As il 20 febbraio, ha organizzato in aprile 2 appuntamenti teatrali a Mezzano nel Primiero aventi scopo benefico. Una parte dell’incasso dei due appuntamenti verrà infatti devoluto a favore dell’emergenza umanitaria attualmente in corso in Ucraina.

Sabato 30 aprile alle ore 20.45 presso il Teatro parrocchiale di Mezzano si terrà il secondo appuntamento. La compagnia ‘Fon Teatro’ di Sovramonte è lieta di presentare per la prima volta in Primiero la commedia “Parcheggio a Pagamento”.

Una commedia brillante in due atti di Italo Conti, ambientata in una casa di riposo,in cui medici incompetenti,infermieri senza scrupoli e parenti serpenti faranno di tutto per complicare la vita agli ospiti della casa di riposo. Il tutto tra risate,colpi di scena e spunti di riflessione. La filodrammatica sovramontina in attività da 12 anni ha fatto dell’umorismo il suo punto di forza e invita la popolazione a partecipare per una serata divertente e in buona compagnia.

Per partecipare è richiesto il Green Pass rafforzato