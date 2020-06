Agricoltore muore schiacciato da trattore a Isera

Posted on

La disgrazia a quota 3.200, caduto in dirupo di 30 metri Bolzano – Un turista tedesco di 50 anni è morto in un incidente in montagna accaduto nei pressi del rifugio Al Bicchiere, a quota 3.200, in Alto Adige. L’uomo era accompagnato dalla moglie. Ad un certo punto ha messo un piede in fallo scivolando per […]