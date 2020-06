Covid-19, Austria studia riapertura confine con Italia

Posted on

La decisione sofferta – Contrariamente a quelle che erano le aspettative di giovedì, la 15.a Sellaronda Skimarathon, gara di Coppa del Mondo a coppie di scialpinismo in programma per venerdì, non si farà. Le eccezionali precipitazioni nevose hanno acuito il problema valanghe e in mattinata il pericolo è confermato molto elevato. Diego Perathoner, presidente del […]