Coronavirus: in Trentino 3 nuovi contagi e nessun decesso. Riaprono Rsa e a breve fine obbligo mascherina

Eseguiti in un giorno 708 tamponi

Trento – Sono tre i nuovi casi di contagio da coronavirus in Trentino nelle ultime 24 ore. Non si segnalano decessi. Iieri i tamponi eseguiti sono stati 708. Lo rende noto l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Sono sette i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere, uno dei quali ancora in terapia intensiva. Il Commissariato del governo informa poi che riguardo ai controlli non è stata elevata alcuna sanzione né individuale (962 persone controllate) né per gli esercizi commerciali (286 le verifiche).

Riaprono Rsa dal 15 giugno

Riapriranno al pubblico, a partire dal 15 giugno, le Rsa del Trentino. Sarà quindi consentito l’ingresso di parenti e visitatori nelle Rsa, qualora lo disponga il legale rappresentante dell’ente gestore.

La decisione – sottolinea la Provincia – tiene conto dell’andamento della diffusione del Covid-19 in provincia di Trento e del generale trend di contenimento e stabilizzazione dei contagi.

L’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, ha incontrato i rappresentanti degli enti gestori, i presidenti di Upipa Francesca Parolari e di Spes Italo Monfredini, e ha condiviso con loro la decisione di riaprire le residenze per anziani, “un’azione dal forte valore affettivo e sociale per il benessere psico-fisico dei residenti, che coniuga al contempo le tante richieste dei familiari degli ospiti”.

