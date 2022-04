Lago di Garda, tedesco esce con il kite e scompare: ritrovata la tavola, continuano ricerche

Coinvolto nelle operazioni anche il gommone di salvataggio del corpo di Riva

NordEst – Un uomo è stato dato per disperso da sabato nelle acque del lago di Garda. Coinvolti nelle ricerche anched i vigili del, fuoco di Riva, su coordinamento del 1° Nucleo Guardia Costiera Lago di Garda – Salò.

Su richiesta degli ufficiali della Capitaneria, il gommone di salvataggio del corpo di Riva, con a bordo un conduttore e un soccorritore acquatico, ha battuto dal confine di regione fino all’altezza della Strada della Forra, sia sottocosta che a centro lago per poi ripassare sulle acque trentine. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo e continueranno fino a nuove comunicazioni.

In breve

Scialpinisti illesi dopo la valanga in Alto Adige. Paura domenica per un gruppo di 8 scialpinisti sull’Ortles. La comitiva era appena in salita quando intorno alle 9.30 al bivacco Ortler si è staccata una valanga per cause non ancora chiarite. Uno scialpinista austriaco è stato travolto, ma fortunatamente non è stato sepolto dalla massa nevosa. A dare l’allarme i suoi compagni. L’alpinista se l’è cavata con leggere ferite al volto: è stato portato all’ospedale di Silandro per un controllo. Trasportati a valle dal Pelikan 3 gli altri scialpinisti, rimasti tutti illesi.