Addio a Gilda Orsingher a quasi 107 anni: era la nonna del Primiero e tra le più anziane in Trentino (VIDEO)

Il suo compleanno era ogni anno una ricorrenza importante per l’Apsp San Giuseppe. Gilda, ricordava con orgoglio di essere stata tra le prime donne a guidare un’auto in valle, ex dipendente della “Cassa di Risparmio”, la sua famiglia gestiva la storica “Birreria Orsingher” a Siror. I funerali, lunedì 25 gennaio alle 14.30 nella chiesa di Siror

Primiero (Trento) – Con la scomparsa a 106 anni di Ermenegilda Orsingher se ne va un pezzo di storia di Primiero. Ha lavorato per molti anni in varie filiali della Cassa di risparmio tra Trento e Primiero.

È stata tra le prime donne a possedere e a guidare l’automobile in valle: “La mia 500 bianca, era bellissima” ricordava con nostalgia. Erede di una famiglia storica per la valle, che gestiva la Birreria Orsingher, Gilda rimase senza genitori molto presto. Si specchiava quotidianamente e fino a poco tempo fa – raccontavano le assistenti – scarpette rosse e borsetta dello stesso colore, non mancavano mai nelle sue giornate.

La sua storia

Gilda era nata a Siror il 1° marzo 1914, figlia di Antonietta e Federico Orsingher. Cresce con 2 sorelle Miranda e Graziella e 1 fratello maggiore Saverio nel locale rinomato di famiglia “la Bireria “ a Nolesca, luogo di incontro e festa di tutti i valligiani.

Passa l’infanzia e la giovinezza, nonostante il periodo storico, con serenità riesce a studiare collabora nel bar di famiglia. Riferisce spesso che: “Lei non suonava il pianoforte come la sorella, quindi doveva lavorare”. A 20 anni rimane orfana di entrambi i genitori morti quasi insieme di malattia.

E’ una donna emancipata: libera anche di votare al referendum per la scelta fra repubblica e monarchia. Si lancia nell’arrampicata disciplina, ancora sconosciuta al gentil sesso, soprattutto con i pantaloni, indumento proibito all’epoca. Gilda è stata anche una delle prime donne a Primiero ad avere la patente e a guidare la macchina. La sua 500, ancora oggi è in funzione. Pioniera anche nel mondo del lavoro, per 55 anni alla Cassa di risparmio.

Nonna Gilda amava definirsi una donna libera! Nella vita dopo il pensionamento si è dedicata anche agli altri, sempre molto presente presso l’allora casa di Riposo San Giuseppe, che la ospitava dal 21 dicembre 2004.

