Europee: Nordest, tre le liste escluse

Fuori anche “rispetto per animali” e “parlamentare indipendente”

NordEst – Sono tre le liste escluse dall’Ufficio elettorale della Corte d’Appello di Venezia tra le 20 presentate per la circoscrizione Nordest alle prossime elezioni europee.

Si tratta della lista “Gilet arancioni”, capeggiata da Antonio Pappalardo, di “Ora-rispetto per tutti gli animali” e la lista “Parlamentare indipendente” che presentava solo un candidato, Lamberto Roberti. Altre osservazioni sono state avanzate per singoli candidati di altre liste.

In breve

Greta in Senato: “Ci avete mentito su clima”. La presidente Casellati: “Grazie per il tuo coraggio e il tuo esempio”. “Ci avete mentito” perché “probabilmente non avremo un futuro”. Così Greta Thunberg, ospite a palazzo Madama per il convegno ‘Clima: il tempo che cambia – E’ tempo di cambiare’. “Molti di noi possono comprare più di quanto abbiano bisogno ma l’unica cosa di cui abbiamo bisogno è un futuro – dice giovane l’attivista -. Mancano solo 10 anni al 2030, allora ci troveremo in una situazione che potrà dare via a reazione a catena che potrebbe portare alla fine della civiltà umana come la conosciamo oggi, a meno che non facciamo grandi cambiamenti”.

A Cortina si scia fino al primo maggio. A Cortina D’Ampezzo si continuerà a sciare fino al primo maggio, grazie alle ultime nevicate che hanno formato un manto primaverile sulle piste del Faloria. Il programma pasquale di Cortina prevede molti eventi sugli sci: il 21 aprile prenderà il via la quarta edizione del “M’Over Ghedo Speed Contest” contro Kristian Ghedina, cui è intitolato uno degli ultimi jump della Vertigine, il nuovo tracciato sulle Tofane per i Mondiali di sci alpino del 2021. Il campione ampezzano scenderà per primo, gli altri potranno provare ad avvicinarsi ai centesimi fermati dal suo cronometro.

Venezia, aereo turismo in emergenza al Nicelli. I vigili del fuoco sono intervenuti presso l’aeroporto Nicelli del Lido di Venezia, per un aereo da turismo da quattro posti che, in fase di atterraggio, ha avuto un problema a una ruota del carrello e si è imputato con il muso verso terra. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, illesi i due passeggeri e il pilota. I pompieri, accorsi dal distaccamento lidense, hanno messo in sicurezza il “Diamond 40 TDI”, mentre il pilota e i passeggeri tedeschi sono stati assistiti nei locali dell’aeroporto. L’incedente ha provocato la chiusura dello scalo aereo turistico. Sono ora in corsa le operazioni di rimozione del velivolo dalla pista in erba.