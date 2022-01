L’ufficio a due passi da casa: si moltiplicano le aree di ‘coworking’ in Trentino: da Primiero a Mezzana fino a Levico

“Coworking inCooperazione” è il progetto che trasformerà gli spazi resi liberi in comodi uffici per i residenti delle valli trentine e i turisti

Trento – Lo spazio di “coworking” o ufficio condiviso, è il luogo ideale per chi non trova nella propria abitazione luoghi adeguati per lavorare in serenità. Inoltre, per chi impiega ore in trasferimenti ogni giorno, si può trasformare in un’occasione per risparmiare tempo da dedicare ad affetti, hobby e a rivivere la propria comunità.

Ma non solo. Il progetto ha anche l’ambizione di estendersi su tutta la provincia, così da permettere agli ospiti del territorio di avere una valida soluzione per poter lavorare in tranquillità, senza rinunciare al piacere di soggiornare tra valli e montagne.

I vantaggi

Una connessione a banda larga via wifi permette di partecipare alle proprie riunioni senza difficoltà. I luoghi di ‘coworking’ sono spazi in cui è possibile conoscere persone nuove, professionisti di settori diversi, con cui si possono scambiare idee, informazioni e, perché no, trovare spunti per future collaborazioni.

I nuovi spazi di lavoro

Primiero. Nell’ex municipio di Siror, ai piedi delle Pale di San Martino. Il luogo è molto caratteristico: da un lato il vecchio edificio che attualmente ospita il Museo della Scuola e dall’altro un originale arco affrescato. Gli uffici sono ampi e luminosi e dal balcone si osserva la vallata..

Tenna. Con una vista stupenda sul lago di Caldonazzo, il coworking di Tenna è perfetto per chi cerca tranquillità, in un ufficio privato o nel nostro open space.

Levico Terme. Uno spazio situato nel centro di Levico, a fianco dell’ufficio postale e nel cuore della vita commerciale della cittadina lacustre. A soli 3 minuti a piedi dal centro termale e a meno di 15 dal lago, questi uffici offrono tante soluzioni per coniugare esigenze lavorative alla voglia di svagarsi.

Ledro. A soli 5 minuti a piedi dall’omonimo lago e a due passi da supermercato, ristorante e Ufficio Postale, lo spazio di Ledro si rivela un ottimo compromesso per chi cerca il comfort nel lavoro e il relax nella natura allo stesso tempo.

Mezzana. Uno spazio che trova sede sopra la filiale della Cassa Rurale Val di Sole, sulla strada principale e a pochi passi dal centro del paese. Ufficio postale, bar e il caseificio sociale Presanella fanno da contorno ad un accogliente coworking, dotato di ampi spazi per poter lavorare al meglio.