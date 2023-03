Addio a Claudio Taverna a 74 anni: storico militante della destra, era stato consigliere comunale e provinciale

Taverna era molto vicino anche alla valle di Primiero dove ha parenti e amici molto stretti

Trento – Politica trentina in lutto per la scomparsa di Claudio Taverna. Avrebbe compiuto quest’anno 75 anni. Storico militante della destra, laureato in sociologia, esperto di diritto tributario, Taverna è stato consigliere comunale a Trento e consigliere provinciale per tre legislature.

Nel 1991 venne proclamato deputato, carica dalla quale si dimise per continuare l’attività in consiglio regionale. Negli ultimi anni era impegnato nell’associazione degli ex consiglieri regionali (in particolare sulla questione dei vitalizi) ed è stato anche ideatore e fondatore del quotidiano online Trentino Libero.

Il ricordo di Fratelli d’Italia

Piangiamo la scomparsa di Claudio Taverna: attraverso di lui la Destra ha potuto contare in Trentino Alto Adige su una voce pungente e spesso critica, fuori dagli schemi, eppure sempre fedele ai valori del mondo che ha autorevolmente rappresentato.