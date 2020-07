Addio a Carlo Micheli, funerali venerdì 17 luglio alle 17 nella chiesa di Scurelle

Posted on

Assessore provinciale mobilità Alfreider a Bruxelles NordEst – L’idrogeno e le sue applicazioni in diversi settori sono stati al centro del convegno “Hydrogen for Climate Action” organizzato a Bruxelles dalla Commissione europea. Obiettivo del convegno era quello di promuovere la strategia dell’Ue per un’economia europea del futuro orientata verso l’utilizzo dell’idrogeno. “Anche l’Alto Adige sarà […]