Addio ad Aldina Pedergnana, cerimonia privata a Pieve Tesino

Posted on

L’evento, molto noto in tutta Italia, è presentato in Trentino per la prima volta, in tutte le altre regioni italiane è già stato rappresentato, in alcune zone anche più volte. Arriva a Primiero grazie all’impegno dell’associazione Le Quattro Stagioni di Imèr in collaborazione con Enti e gruppi locali. Sarà un weekend dedicato ai corretti stili […]